Quatro unidades de saúde vão estar abertas para imunizar população contra a Covid e influenza neste sábado (23); veja locais

A vacina contra a Covid-19 vai ser aplicada em Rio Branco neste sábado (23). Quatro Uraps vão estar disponíveis para aplicar a 1ª, 2ª, dose de reforço e a 4ª dose no público adulto e também as crianças. Além disso, as unidades também vão estar disponibilizando a vacina contra a gripe. O atendimento é feito das 8h às 13h. (Veja pontos abaixo).

Crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis na hora da imunização. Assim como os adolescentes de 12 anos ou mais.

A saúde informou ainda que em todas as unidades de saúde também vai estar disponível a vacina contra influenza para idosos de 60 anos e profissionais de saúde.

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparecer à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteira de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

A equipes de Saúde de Rio Branco começaram no dia 26 de março a vacinar idosos acima dos 80 anos com a 4ª dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou a recomendação, no dia 23 de março, da aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid (a segunda dose de reforço) em idosos acima de 80 anos.

Pontos de vacinaçãoC

Covid adulto e infantil e influenza

• URAP Eduardo Assmar

• URAP Rosângela Pimentel

• URAP São Francisco

• URAP Hidalgo de Lima

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já aplicou 1.369.776 doses na população até essa segunda (18), data da última atualização. Das doses, 643.732 pessoas tomaram a primeira dose, 517.983 a segunda, 12.739 a dose única e 177.464 dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Fonte: G1ACRE