Psicóloga começa a prestar apoio na Delegacia da Mulher, em Cruzeiro do Sul

O trabalho psicológico é uma das atribuições existentes dentro da Delegacia da Mulher. Uma vez que o órgão não é responsável somente pelas prisões, existe também um trabalho humanitário realizado.

Na delegacia, além da investigação dos crimes, são feitos os encaminhamentos para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar e para outros que forem necessários.

Em parceria com a Assistência Social do Estado, será disponibilizado mais um serviço para a sociedade: uma psicóloga.

O atendimento acontece todas as quartas-feiras, das 8h às 12h. Mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência têm prioridade. O atendimento é disponibilizado para qualquer pessoa da sociedade, através de agendamento com data e hora marcada.

Em entrevista, o delegado Rômulo Carvalho disse que esse trabalho é fundamental às mulheres para que elas se possam sentir-se melhores e mais acolhidas. Esse trabalho também ajudará as vítimas a conseguirem relatar todos os fatos ocorridos com mais clareza e, com o devido auxílio e suporte psicológico, possam superar mais rápido todos os traumas.