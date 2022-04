Pronto-Socorro de Rio Branco recebe cadeiras de roda para assistência aos pacientes

O Pronto-Socorro de Rio Branco recebeu 10 cadeiras de rodas convencionais e 10 de banho provenientes de projeto social do Gabinete da Primeira-Dama, na tarde desta sexta-feira, 8.



Equipes do PS realizando a entrega das cadeiras. Foto: cedida

Os equipamentos oferecem maior comodidade e conforto aos pacientes que buscam a unidade para atendimento e que não podem se locomover.

O Pronto-Socorro de Rio Branco passa por uma série de reformas e ampliações afim de oferecer ao acreano um atendimento humanizado.

Na última semana, o governo do Acre, por meio da Sesacre, entregou a nova ala de enfermaria, que representa um grande avanço para a saúde pública e confirma o compromisso do governo do Estado com a população acreana.

Fonte: Agência do Acre