Projeto Detran Escola retoma aulas de alfabetização

Desde 2011, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) dispõe, em Rio Branco, de um setor destinado a auxiliar candidatos à primeira habilitação ou renovação que necessitam de auxílio no processo de alfabetização.

Os interessados devem procurar o Setor de Educação, no Detran Parqueamento, localizado na Rua Antônio da Rocha Viana.

A Coordenação de Educação de Trânsito da autarquia conta, em sua equipe, com servidores formados em pedagogia para oferecer o serviço. A demanda vem da Corregedoria do departamento, que tem o papel de avaliar se um candidato que reprova repetidas vezes nos testes teóricos ou psicológicos está apto ou não a obter licença para dirigir, já que o artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que, para se obter habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico, é necessário saber ler e escrever.

Com o passar do tempo, a equipe pedagógica identificou que, de cada dez pessoas avaliadas, quatro não conseguiam obter êxito, ficando impossibilitadas de continuar o processo de renovação ou primeira habilitação, e por isso resolveu prestar apoio aos cidadãos.

“A proposta do Detran Escola é proporcionar oportunidade para que esses candidatos aprendam a ler e escrever, não só para concluírem o processo de habilitação ou renovação, mas para que se tornem capazes de se comunicar por meio da leitura e da escrita”, explica Cléia Machado, coordenadora da área.

Vale salientar que o Detran Escola não tem ligação com o processo de habilitação, realizado apenas pelos centros de formação de condutores (CFC).

Fonte: Agência do Acre