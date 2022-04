Programa de saúde itinerante da Prefeitura leva atendimento médico e odontológico para 52 comunidades ribeirinhas da Capital

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), encerrou, no último final de semana, no Seringal Macapá, zona rural da Capital, a primeira etapa de atendimento em saúde às comunidades ribeirinhas. Trata-se do programa “Saúde na Comunidade, um programa de saúde itinerante criado na gestão do prefeito Tião Bocalom, que visa levar atendimento odontológico, vacinas, medicamentos e consultas às pessoas que, por razões diversas, têm dificuldades de virem à cidade em busca de socorro médico.

A secretária de saúde do município, Sheyla Andrade, informou que o barco levando insumos, medicamentos e os profissionais responsáveis pelos atendimentos, médicos, odontólogos, enfermeiros e técnicos, zarpou de Rio Branco no último dia 15 de março. Quase um mês depois, a embarcação chegou a Macapá, último ponto de apoio para este tipo de atividade, depois de percorrer pelo menos 52 comunidades em 11 pontos de apoio das duas margens do rio.

Além das consultas tradicionais, a equipe da Semsa fez atendimento de aferição de pressão arterial e pré-natal nas gestantes.

Os números da Semsa pelo menos 52 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram atendidas durante este período. “Estamos satisfeitos porque conseguimos levar a Secretaria Municipal de Saúde às localidades e às pessoas que mais precisam”, disse a secretaria Sheyla Andrade. “Esta foi nossa primeira grande experiência e, a partir de agora, vamos aperfeiçoar este programa ainda mais para que, em 2023, cheguemos a um padrão de excelência”, afirmou.