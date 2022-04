Programa “Auxílio Brasil” é oficialmente lançado por técnicos do governo federal no Acre

“São ações como essa, voltadas para os mais necessitados, que nos animam a seguir em frente”, disse, nesta terça-feira, 19, em Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ao participar da abertura da “Jornada Auxílio Brasil”. O “Auxílio Brasil” é o programa do Governo Jair Bolsonaro que vai substituir no país o Bolsa Família, programa de transferência de renda para as famílias mais necessitadas, que está oficialmente lançado no Acre.

A solenidade também marcou o Encontro e Apoio Técnico Integrado do SUAS, sigla do Sistema Único de Assistência Social, um modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social como parte do Sistema de Seguridade Social, apresentado pela Constituição Federal de 1988.

A solenidade contou com a presença da Secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia dos Santos, e do Secretário Nacional de Renda de Cidadania, Átila Brandão. Participou também a secretária de Assistência Social, Ana Paula, coordenou uma rodada de conversas entre os técnicos do Ministério da Cidadania e os gestores estaduais e municipais para o aprimoramento das políticas de assistência social no Estado do Acre. O deputado José Bestene (PP), decano da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), também participou do encontro. “Foi momento importante para as famílias acreanas”, disse o deputado.

O governador Gladson Cameli lembrou que houve ali também o Encontro de Apoio Técnico Integrado do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Assinamos, pela primeira vez no Acre, o decreto de Cofinanciamento, que garante R$ 4 milhões, por parte do governo, aos 22 municípios acreanos para gestão social não só na capital, mas no interior”, disse Cameli. “Agradeço ao governo do Brasil, no nome da Secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia, e do Secretário Nacional de Renda e Cidadania, Átila Brandão, que estiveram presentes”, acrescentou.