Profissionais do IML e da Polícia Civil distribuem chocolates em bairros carentes de Rio Branco

Visando mostrar que o trabalho do Instituto Médico Legal (IML) não é somente lidar com o pior momento da vida do ser humano, auxiliares de necrópsia e policiais civis realizaram, neste sábado, 16, distribuição de chocolates em bairros carentes do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

A ação contemplou mais de 200 crianças que moram na Vila Santa Cecília e no Belo Jardim/Ramal da Usina.

“Nós, auxiliares de necrópsia do IML, resolvemos fazer essa ação, pois trabalhamos em um ambiente pesado, onde a única coisa que é lembrado no nosso trabalho é desgraça, morte, lesões corporais, violência e abusos. Então resolvemos fazer algo que além de incentivar as crianças, para que elas vejam a parte boa da polícia civil, nos vejam como boas pessoas. Também fizemos para que a população não veja o IML apenas como algo que lembra somente coisas ruins”, disse uma das representantes.

Esta é primeira ação desses profissionais, mas eles não pretendem parar por aqui. O grupo já planeja se preparar para o dia das crianças e o Natal.

Imagens cedidas: