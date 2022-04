Princípio de incêndio é registrado no Amazônia Hall

Um princípio de incêndio foi registrado no fim da noite deste sábado, 16, por volta das 22 horas, no Amazônia Hall, que fica localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

De acordo com informações, o incêndio teria sido no padrão de luz do estabelecimento, populares usaram extintores para apagar a chama e acionaram o Corpo de Bombeiros do Acre que chegou dentro de 20 minutos chegou ao local contendo as chamas.

Ninguém ficou ferido e o incêndio não tomou grandes proporções graças a ação rápida da população e dos bombeiros.

Vídeo: