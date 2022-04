Primeiros pacientes serão transferidos para nova enfermaria do Pronto-Socorro já nesta terça

A gerente-geral do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, Maria Auxiliadora Vitorino, confirmou a transferência dos primeiros pacientes para a nova enfermaria da unidade a partir da manhã de terça-feira, 5.

“Por uma questão de saúde, tanto das pessoas que participarão da inauguração como dos nossos próprios pacientes, ficou definido que os leitos serão ocupados entre amanhã [terça] e a próxima sexta-feira. Para o térreo, traremos pacientes da clínica cirúrgica e de saúde mental”, explica.

A ala possui dois pavimentos. No andar inferior, são 57 leitos de enfermaria, somados a outros 69 do piso superior. O serviço de agência transfusional do PS também funcionará no novo prédio.

A entrega da enfermaria representa um marco para a saúde pública. Com investimentos de R$ 10,4 milhões, o governo do Estado conclui, de uma vez por todas, a ampliação do maior hospital de urgência e emergência do Acre. A estrutura proporcionará mais conforto aos pacientes e assegura melhores condições de trabalho aos servidores da unidade.

Fonte: Agência do Acre