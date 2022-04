Previsão do Tempo: sexta-feira com tempo frio, céu encoberto e ventos intensos no Acre

Quem quer aproveitar o final de semana, no Acre, precisa ficar por dentro da previsão do tempo. Apesar da chegada de uma massa polar, o tempo deve ficar bastante ventilado no estado do Acre e região. Nesta sexta-feira (01), primeiro dia do mês de abril, pode ocorre chuvas fortes, principalmente no oeste do Acre, no norte de Rondônia, no Amazonas, no norte de Mato Grosso e na região de selva do Peru.

“Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o tempo frio, com ventos intensos e céu encoberto, vai predominar. Em alguns momentos, pela manhã, pode chover fraco, do tipo garoa, mas, a partir da tarde, o tempo fica bom, sem chuvas, exceto uma eventual garoa fraca e fina. Os ventos sopram ininterruptamente, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste”, explica o pesquisador David Friale, do Tempo Aqui.

Já no centro e oeste acreano (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), “a chegada de uma onda de frio polar, logo nas primeiras horas do dia, deixa o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento, que podem ser fortes e acompanhadas de temporais. Os ventos sopram ininterruptamente, entre moderados e fracos, com rajadas, da direção sudeste”.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 16 e 18ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 21 e 23ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 21 e 23ºC.

E O SÁBADO?

Para o sábado (02), o prognóstico é de que a região de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será bom, sem chuvas, mas ventilado. A temperatura mínima varia entre 14 e 16ºC, e a máxima, entre 24 e 26ºC.

Por fim, no centro e oeste do Acre o tempo frio e ventilado, com muitas nuvens. As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais, apenas em algumas poucas áreas. A temperatura mínima varia entre 17 e 19ºC e a máxima, entre 23 e 25ºC.

Fonte: AcreNews