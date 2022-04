Presidente da ALEAC propõe mobilização da bancada federal e audiência pública para “salvar” a 364

Maior rodovia federal no Acre, a Br 364 é o principal corredor econômico entre a capital e o Juruá.

No último final de semana o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior encarou os 700 km entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul e constatou que a rodovia precisa urgente de uma intervenção ampla que garanta a reconstrução da estrada entre a capital e o Juruá.

Para debater a fundo o problema e mobilizar a bancada federal por recursos para a obra, Nicolau vai propor uma audiência pública para tratar do assunto, envolvendo todas as instituições, parlamentares e a sociedade, para assegurar o repasse das verbas necessárias.

“ Nós estivemos numa audiência com o presidente do DNIT e vimos o quanto os recursos para obras na Br foram reduzidos. Por isso é preciso mobilizar a bancada federal. Já determinei que os trâmites para esse encontro sejam iniciados “, disse Nicolau após participar da sessão na ALEAC, nesta quarta-feira.

O presidente lembrou da importância comercial da 364 para quem mora no Juruá, citando como exemplo, o abastecimento do mercado das cidades da região. “ Os comerciantes compram frango na Acre Aces, em Brasileia, e todos os insumos chegam pela estrada. Vamos atuar para que nessa audiência, possamos garantir os recursos para que finalmente a estrada passe por uma verdadeira revitalização”, pontuou.

Segundo a proposta, a audiência pública deve acontecer na segunda quinzena de maio.