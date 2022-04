Prefeitura de Rio Branco recupera Ramal do Clodoaldo

A Prefeitura de Rio Branco, sempre preocupada com a qualidade de vida do homem do campo, assim como, em incentivar a produção no município, recuperou os 6 quilômetros do Ramal do Clodoaldo.

A ação da prefeitura retirou todos os atoleiros, recuperou a ponte e os pontos críticos. A recuperação do Ramal do Clodoaldo irá facilitar a vida de diversos produtores rurais. Como comenta, Francisco Roque, diretor de ramais da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) e responsável pelo serviço.

“A gente aproveitou esses três dias de verão, de feriado, para concluir o Ramal do Clodoaldo. A população, graças a Deus, está satisfeita e é só alegria aqui”, comemorou.