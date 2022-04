Prefeitura de Rio Branco realiza ação “Páscoa Feliz-Promovendo Dignidade” no Horto Florestal

Na tarde de sexta-feira, 15, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), através da Diretoria de Assistência Social, realizou a ação com o tema Páscoa Feliz – Promovendo Dignidade, no Horto Florestal.

Além do público que frequenta o parque, o evento foi oferecido especialmente para os abrigos e centros de acolhimento do município.

A intenção da diretoria é de levar e entregar para os assistidos, momentos de descontração e interação em atividades externas, proporcionando para eles mais alegria e diversão.

A Secretária e vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, que esteve presente ao evento, disse que o momento é de grande importância para as crianças, adolescentes e adultos que são acolhidos pela atual gestão.

“A nossa responsabilidade é cuidar bem das casas de acolhimento de Rio Branco. A ideia de tirar eles dos abrigos e trazer para um momento de muita música, brincadeira, chocolates. Algo simples, mas com muito carinho e atenção”, comenta a secretária.

Jefferson Barroso, diretor de Assistência Social, avalia como positiva e comenta que muitas dessas ações serão ainda realizadas este ano.

“A ideia faz parte de promover melhor um plano pedagógico para eles. Então a cultura, esporte, capacitação e integração entre eles, para a gente é muito importante. Estamos com um calendário específico este ano, para oferecer todo o trabalho de acolhimento”, explica o diretor.

A gerente do Departamento de Proteção Social Especial Islene Roque, observa esse momento com grande relevância. “A maioria dos acolhidos tem ambiente familiar fragilizado, sem a cultura de celebrar datas como de aniversário, Natal e, muito menos, a da Páscoa. Estamos aqui com vinte acolhidos e todos estão se divertindo”, diz.

O senador Sérgio Petecão também marcou presença no evento, e em discurso parabenizou a prefeitura pelo evento realizado.

“Vejo aqui um ato que parece simples, mas que para essas pessoas, tem uma simbologia muito grande. Quero parabenizar essa equipe pelo trabalho realizado”, finaliza o Senador.