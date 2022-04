Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia reajuste salarial para profissionais de educação

Com o objetivo de valorizar os servidores da educação, o prefeito em exercício, vereador Franciney Freitas e o secretário municipal de educação Amarísio Saraiva, assinaram o decreto que reajusta os salários de todos os servidores municipais de Educação.

De acordo com as informações da secretária municipal, as negociações já acontecem há bastante tempo, junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação, SINTEAC, para que todos os servidores fossem beneficiados da melhor maneira possível. Todos os servidores estarão recebendo abono de R$ 120,00, além de reajustes salariais no piso que vão de R$ 500,00 a 1000 reais para professores na última letra de progressão. Os servidores de apoio do quadro efetivo e provisórios também serão contemplados.

O secretário municipal de educação Amarísio Saraiva disse que a gestão municipal teve muito cuidado e muita serenidade para apresentar a melhor proposta à categoria, dentro das possibilidades do que a prefeitura poderá pagar de reajuste.

“Com muita alegria, hoje estamos assinando o decreto que trata do reajuste do piso dos servidores em educação, foram meses de negociações para que pudéssemos anunciar os novos salários de nossos funcionários”, anunciou Amarísio Saraiva.

O Prefeito em Exercício, Franciney Freitas, disse que a educação tem tido um olhar todo especial da gestão do prefeito Zequinha Lima.

“O prefeito Zequinha Lima tem feito muito pela nossa educação, principalmente na valorização dos nossos profissionais e, hoje, com muito orgulho, assino o decreto que sanciona o novo piso salarial dos servidores em Educação, melhorando a vida de nossos profissionais”.