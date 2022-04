Preço do estacionamento do Via Verde Shopping sobe para R$ 10

O Via Verde Shopping passou a cobrar mais caro pelo estacionamento. A empresa informou que os valores para três horas, a partir do dia 6 de abril passado, são de R$ 10 para carros e R$ 8 para motos, com acréscimo de R$ 2 a cada uma hora após o período. Os clientes que optarem pelo pagamento diretamente no aplicativo ganham desconto e o valor é de R$ 8 reais para carros ou motos para as primeiras três horas e R$ 2 para cada hora após o período.

Em nota, o Via Verde disse que “o último reajuste de valores de estacionamento foi realizado em 2018, sendo assim, considerando o impacto do aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) acumulado nos últimos três anos”.

O aumento no valor do estacionamento gerou reclamação nas redes sociais.

“Caladinhos e sem aviso o Via Verde Shopping aumentou o valor do estacionamento – que já estava caro, mas fazer o plano de arborização do estacionamento como consta no projeto inicial não fazem. Enquanto isso é veículo no sol e chuva, e não tem boa segurança”, disse Luan Marcelo no Twitter.

Fonte: Notícias da Hora