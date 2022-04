Porto Acre está em festa. O município, distante 61 km da capital Rio Branco, terá neste sábado, 30, as festividades em comemoração ao aniversário de 29 anos de emancipação política.

Entre as programações está o show do cantor Frank Aguiar, que se apresentará na praça da Vila do Incra, depois das apresentações de artistas locais.

Uma boa programação para os acreanos que pretendem “sair da rotina” neste final de semana.