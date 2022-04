Por onde anda Carlito de Alma Gêmea? Ator mudou radicalmente e hoje está irreconhecível

Se você é um fã das novelas das seis dos anos 2000, exibidas na Globo, como Chocolate com Pimenta, O Profeta e Alma Gêmea, com certeza vai se lembrar do personagem Carlito, filho de Drica Moraes.

Na trama, a personagem vinha de ma família rica, com brasão, e, com isso, ela tinha sangue azul. Tanto que uma de suas principais frases na trama era justamente essa de que tinha uma pigmentação de sangue diferente.

Na época, Renan Ribeiro, responsável por dar vida ao Carlito, tinha apenas dez anos de idade. Na época, o personagem era amado e odiado por todos, até porque, na trama, o garotinho mimado sempre ficava do lado do pai ambicioso e acabava prejudicando a vida da personagem Olívia, protagonizada por Drica Moraes.

Além de Alma Gêmea, ele também atuou em O Profeta como Benjamin, irmão de Fernanda Rodrigues e filho da cartomante interpretada por Rosi Campos.

O que pouca gente sabe é que Renan começou a carreira na música, cantando sucessos do grupo infantil Balão Mágico. Daí foi um pulo para trabalhos publicitários. Na dramaturgia, debutou em uma peça de teatro de Walcyr Carrasco antes de sua primeira aparição na TV.

Mas, por onde anda Renan Ribeiro atualmente? Longe da mídia há uns bons anos, o ator de Alma Gêmea e O Profeta está completamente diferente e você vai se assustar em saber como ele está atualmente.

Em 2012, Renan Ribeiro atual no remake da novela Gabriela, na época ele não havia mudado tanto fisicamente desde o personagem Carlito, de Alma Gêmea.

Atualmente com 27 anos, Renan Ribeiro é apaixonado por música e cursou Publicidade e Propaganda em São Paulo. “Sempre tive banda, hoje componho músicas próprias e tenho um trabalho solo… Nada melhor do que ouvir minhas músicas (risos)”, disse ele em 2015, época que foi entrevistado pelo GShow, onde revelou ainda que gostaria de ser diretor.

Por TVFOCO