Policial militar ferido após ter arma tomada por suspeito segue internado no AC e tem quadro estável

O policial militar da reserva Antônio de Lima Sena, que foi atingido por dois disparos de arma de fogo na última segunda-feira (18), segue internado no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com a PM do município, o policial está se recuperando bem, está estável, consciente e foi submetido a uma tomografia, que vai informar se é necessário ou não uma cirurgia.

Sena presta serviço em uma escola militar do município e foi ferido por dois tiros por um membro de facção criminosa, na estrada da Variante, na BR-364, quando um homem estava abordando e ameaçando pessoas na estrada.

Motoristas pediram ajuda ao policial que estava fardado, mas o suspeito pulou na garupa dele e conseguiu pegar a arma e atirou pelo menos cinco vezes, atingindo a vítima com dois disparos na região do tórax. O suspeito foi levado à delegacia da cidade após o ocorrido.

Fonte: G1ACRE