Policial agride homem algemado durante abordagem; PM diz que apura caso

Nas imagens, que passaram a circular neste sábado nas redes sociais, é possível ver que enquanto o homem é segurado pela roupa por um militar, um segundo policial dá tapas no abordado e em seguida, uma joelhada. O terceiro militar apenas assiste a situação.

Ao final do vídeo, é possível ouvir que um dos policiais pergunta “qual teu nome?” ao abordado enquanto as agressões ocorrem. A área e o dia em que a situação ocorreu são desconhecidos. A sigla “PMRR” também aparece no vídeo na parte de trás da viatura.

Em nota, a Polícia Militar disse que tomou conhecimento sobre a situação e que ao identificar os policiais militares envolvidos, o caso será encaminhado para a Corregedoria da PM para “adoção das medidas necessárias que o caso requer”.