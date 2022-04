Policiais Militares realizam capacitações no Paraná e no Rio de Janeiro

Em busca do aprimoramento técnico-profissional em suas áreas específicas de atuação na Polícia Militar do Acre (PMAC), o tenente Thales Campos e o Cabo Wilson Yarzon foram a outros entes federativos realizarem capacitações. Os treinamentos foram ofertados nas Policias Militares do Paraná (PMPR) e do Rio de Janeiro (PMERJ).

O Tenente Thales Campos enfrentou os mais de 3 mil quilômetros de distância que separam Rio Branco de Curitiba, para realizar o V Curso de Capacitação de Negociação em Crises, ofertado pela PMPR. O militar acreano faz parte dos 23 concludentes do curso, entre policiais militares (do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Acre), federais, rodoviários federais e da Polícia Argentina.

O oficial, que já possui cursos operacionais na área policial, como o Curso de Operações Especiais (COESP) da Polícia Militar do Piauí (PMPI) e do Curso de Distúrbios Civis (CDC) da PMAC, destacou a importância de mais essa capacitação para sua atividade profissional. O militar também enfatizou a necessidade do aprimoramento para a corporação acreano.

“O curso é de fundamental importância para atuação policial, pois existem ocorrências que são mais complexas, que envolvem vítimas e reféns. Existe dentro da doutrina de gerenciamento de crises as alternativas táticas, a primeira delas é a negociação, que é o meio pelo qual você utiliza do poder de convencimento para fazer com que a pessoa encerre a crise”.

Entre as disciplinas ofertadas no curso, se encontravam as instruções de: Psicologia aplicada à Negociação em Crises; Negociação com Suicidas, Presos e Rebelados; Técnicas e Táticas de Negociação. Além dessas também, foram ofertadas durante os 32 dias de curso, Programação Neurolinguística, entre outras.

Socorrista Tático

Wilson Yarzon, além de Policial Militar do Acre é acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) e instrutor de APH Tático em Combatente, que é ofertados aos profissionais de Segurança Pública do Estado. Durante uma semana, o militar esteve no Rio de Janeiro, entre os 30 alunos que fizeram o I Estágio de Socorrista Tático.

O militar destacou a importância e o objetivo da formação para sua carreira acadêmica e profissional, que será aplicada no cotidiano da sua vida na corporação. “O treinamento visa capacitar o policial para o atendimento pré-hospitalar nos mais diversos ambientes, além de ofertar noções de explosivos e embarque de feridos em aeronaves”, destacou o profissional.

Fonte: Assessoria da PMAC