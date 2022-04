Policiais militares prendem homem com arma de fogo, drogas e dinheiro em Cruzeiro do Sul

Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), do 6°Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem e apreenderam uma arma de fogo, entorpecentes e dinheiro, no bairro Cruzeirão, na quinta-feira, 05, em Cruzeiro do Sul.

A equipe policial observou um indivíduo em uma moto modelo Biz. Ao perceber a presença dos militares, o homem tentou fugir, foi acompanhado pela guarnição e abordado. Durante a busca pessoal, o envolvido informou que no baú da moto havia uma quantidade de drogas, uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. A guarnição encontrou 30 gramas de cocaína, uma arma de fogo .380 com 5 munições e a quantia de R$ 3.557,00 sem procedência comprovada.

Os policiais militares encaminharam o envolvido e material ilícito para a delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC