Policiais Militares do Acre recebem treinamento de Moto Patrulhamento

Exercer a atividade policial em cima de uma motocicleta requer treinamento contínuo e habilidades diferenciadas. Com tal intuito, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), ofereceu aos militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) um treinamento de Moto Patrulhamento. A capacitação ocorreu em dois dias, com atividades teóricas e práticas realizadas na Arena Race, em Rio Branco.

Os profissionais escolhidos para realizarem o treinamento são os que exercem diariamente o serviço de Rádio Patrulhamento em Motocicletas (RPM) na área de atuação do 1º Batalhão, uma atividade que tem como diferencial a maior agilidade no atendimento de ocorrências geradas via Centro de Operações Policial Militar (COPOM) ou em patrulhamento em regiões que as viaturas tradicionais não conseguem acesso, devido as características do local.

O Sargento Elsson Constâncio foi um dos 13 profissionais a participarem da capacitação. Para ele, que já tem uma vasta experiência na atuação policial, o treinamento continuado é fundamental para o melhor desempenho do trabalho. “Ele (treinamen) auxilia no apoio as viaturas, em casos de emergência nos deslocamentos reduzindo os riscos a comunidade e a nós policiais também”, destacou o militar que atuou cerca de 12 anos no GIRO.

Um dos instrutores da capacitação, o 1º tenente Kleyton Nunes, formado no Curso de Moto Patrulhamento Tático da Polícia Militar do Ceará (PMCE), enfatizou a importância do treinamento ao policial. “O aperfeiçoamento do policial militar traz uma segurança também para sociedade, na medida em que o emprego da motocicleta melhora a segurança pública, pois a motocicleta tem a característica de conseguir, em pouco espaço, transitar em lugares de difícil acesso e consequentemente ela abrange uma área maior de atuação”, disse.

O Tenente Furtado Passos, chefe da Seção de Instruções e Operações do 1º Batalhão, agradeceu aos militares instrutores – Tenente Kleyton Nunes, sgt PM Josicley Souza, Cabo Juarez Yaran, SD PM Vanessa Almeida e SD PM Alexandre Oliveira – por se disporem a repassar seus conhecimentos. “Treinamento é de suma importância. Por ser um patrulhamento em motocicletas de alta cilindrada, então toda técnica para reduzir os riscos é válida, tendo em vista que esse tipo serviço é arriscado, e os militares precisam estar capacitados para exerce tal função”, relatou o oficial.

A capacitação de 20 horas – aula contou com técnicas de frenagem, para que o policial tenha maior segura na hora de frear nas curvas, além de técnicas de baixa e alta velocidade, desviando de possíveis obstáculos, maneabilidade e abordagem policial. O treinamento contou também com a prática em ambientes on-road – asfalto e off-road – que seria fora da estrada, em solo de terra ou ambientes acidentados.

Fonte: Assessoria da PMAC