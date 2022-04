Polícia recupera motocicleta roubada em Rodrigues Alves

Policiais militares do 6º BPM em Rodrigues Alves recuperaram, na noite de sexta-feira (1º), uma moto que foi roubada no bairro Dario Pereira.

Em rondas pela redondeza a polícia se deparou com uma motocicleta, Honda XRE 300 de cor vermelha, suja de lama, com as mesmas características de uma moto roubada dias atrás no referido município. Onde foi feito a consulta dos dados do veículo pelo sistema GETRAN-AC, onde constatou-se que de fato era a mesma motocicleta furtada anteriormente.

A motocicleta foi então encaminhada a Delegacia de Polícia Civil, para ser restituída ao proprietário.