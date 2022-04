Polícia procura atacante do Boca, acusado de atropelar a ex-mulher

O atacante Eduardo Salvio, do Boca Juniors, está sendo procurado pela polícia após ter sido acusado de atropelar sua ex-mulher. De acordo com o jornal Olé, Magui Aravena, ex-esposa do jogador, o denunciou formalmente.

O incidente teria acontecido na madrugada desta quinta-feira (14/4), na região de Puerto Madero, Buenos Aires. Aravena teria encontrado Salvio em seu carro com outra mulher e se aproximou do veículo para conversar com o ex-marido. Depois, ela teria se posicionado em frente carro. Nesse momento, o atleta teria acelerado, mesmo com a ex-mulher na frente.

Magui Avarena teve que ser levada a um hospital devido a lesões em sua perna. Ela denunciou Salvio à polícia posteriormente, acusando-o de “lesões em contexto de violência de gênero”.

Os policiais seguem em busca do jogador do Boca Juniors, sem ter conhecimento de seu paradeiro atual.

Fonte: Metrópoles