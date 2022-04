Polícia prende “Jiboia da okaida ” em pleno descanso na cama

Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas – DHPP, prenderam o foragido da Justiça Wanderson Oliveira da Silva, vulgo Jiboia/okaida.

De acordo com informações “Jiboia da okaida”, foi preso em uma residência localizada no bairro Praia do Amapá.

Após os investigadores conseguirem a informação do possível local onde o acusado estava escondido, ele foi preso ainda dormindo.

Contra o indivíduo pesa a acusação de ser um dos autores do homicídio que vitimou Glaysson Ferreira, de 19 anos no bairro polo Benfica no ano de 2018.

O autor foi condenado no Tribunal do Júri a mais de 40 anos de reclusão em regime fechado.

A Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações e retirando de circulação indivíduos que andam á margem da lei e responsabilizando-os pelas práticas delituosas cometidas.