Polícia Militar recupera motocicleta em Rodrigues Alves

Militares da Companhia de radiopatrulhamento do 2° Pelotão em Rodrigues Alves recuperaram uma motocicleta, na noite desta sexta-feira, 1, no bairro Dario Pereira.

A guarnição fazia rondas quando se deparou com uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha. As características eram as mesmas de um veículo roubado dias antes, no mesmo município. Os policiais realizaram uma consulta dos dados do veículo, constatando ser produto de roubo.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil do município para ser restituída ao proprietário, por meio dos trâmites legais.

Fohte: Assessoria da PMAC