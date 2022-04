Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Conjunto Esperança 3

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) prenderam no final da manhã desta segunda-feira, 18, um homem de 27 anos, por tráfico de drogas. O fato ocorreu no Conjunto Esperança 3, em Rio Branco.

Uma denúncia anônima levou os militares a um endereço no bairro Esperança. Ao chegar ao local, a guarnição realizou uma busca, sendo encontrado uma barra de maconha pesando 253 gramas, 4.440 reais, balança de precisão e produto usado para embalo.

O homem de 27 anos que se encontrava no local informou que no endereço tinha mais drogas, mas que havia sido vendido mais cedo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia.

Fonte: Assessoria da PMAC