Polícia Militar ministra palestra sobre o Programa de Prevenção e Tratamento do Superendividamento a servidores da Defensoria pública do Estado

A Polícia Militar realizou na tarde de quinta-feira, 07, palestra para apresentar o Programa de Prevenção e Tratamento do Superendividamento desenvolvido pela corporação aos servidores da Defensoria Pública do Estado do Acre.

O programa foi criado em 2021 e tem o objetivo de prevenir casos de superendividamento na PMAC, através de palestras voltadas para o tema e a inclusão da disciplina de educação financeira nos cursos de formação, bem como tratar os casos de superendividamento que afetam os membros da corporação através de consultoria técnico-financeira oferecida pelo Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento.

A palestra foi ministrada pela Diretora de Recursos Humanos, Major Elizangela Monteiro, e pelo consultor técnico, Sargenti Kayron Barreto, que levou para aquele órgão as excelentes dicas do sistema financeiro nacional, com o intuito de gerar economia aos servidores e trazer melhorias a sociedade como um todo.

O programa foi levado as unidades da capital e interior do Estado e agora está sendo apresentado para servidores de outras instituições.

Fonte: Assessoria da PMAC