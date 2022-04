Polícia Militar e GEFRON interrompem reunião de organização criminosa e evitam homicídios na fronteira

Na noite da última quinta-feira, 31 de março, guarnições do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) desarticularam uma reunião de organizações criminosas, que atuam na região de fronteira. O fato ocorreu no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, onde três pessoas foram presas e uma arma apreendida.

Uma denúncia anônima levou as guarnições a um imóvel, onde estaria ocorrendo uma reunião de um grupo criminoso, que visava a articulação do cometimento de crimes contra rivais.



Ao chegarem ao endereço, os policiais notaram que alguns indivíduos empreenderam fuga, sendo possível interceptar três deles. Durante as buscas, foi encontrado um revólver calibre 22, de origem italiana, com sete munições, além de seis bolinhas e mais 25 gramas de maconha.

O trio, que informou ser integrante de duas organizações criminosas aliadas, foram presos e encaminhados à delegacia da cidade, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria da PMAC