Polícia Militar e Civil apreendem arma de fogo no Bujari

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na apreensão de uma arma de fogo na segunda-feira, 25, no município do Bujari.

Os militares receberam a informação que um indivíduo estaria se deslocando de Sena Madureira para o Bujari portando uma arma de fogo. Com informações do veículo usado pelo suspeito, os militares pediram apoio da Polícia Civil para fazer as buscas.

Os policiais civis conseguiram identificar o veículo e fazer a abordagem. Após, os militares fizeram a busca pessoal no envolvido, que portava em sua cintura uma pistola 9 milímetros.

Os militares encaminharam o homem à delegacia de Polícia do Bujari para demais esclarecimentos sobre o fato.

Fonte: Assessoria da PMAC