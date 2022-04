Polícia Militar do Acre oferta instrução de APH Tático

Capacitar os profissionais da Segurança Pública para que, em possíveis situações de ocorrências de agentes feridos em confronto, possam saber atuar de forma adequada na salvaguarda da vida do policial é objetivo do treinamento que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril. O curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático) oferecido pela Polícia Militar do Acre (PMAC) e atendeu policiais militares, rodoviários federais e membros do judiciário.

Ocorrido nas dependências do Estádio Arena Acreana, o treinamento foi realizado, no primeiro momento, em uma parte teórica e no segundo dia, a prática, com oficinas didáticas. Williane Ribeiro, 25, atua no no serviço de Rádio Patrulha (RP) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), onde ela destaca ser de fundamental importância a capacitação.

“O curso é de extrema importância, principalmente para nós, policiais militares que estão diretamente trabalhando nas ruas e acabam por nos deparar com situações de um evento crítico, onde seja necessário fazer o atendimento do próprio colega. Com essa capacitação estaremos aptos a atendê-los de forma adequada”, destacou a soldado, que está na corporação desde 2019.

O tenente Bruno Ricarte, organizador do curso, salientou a extrema necessidade de o policial está habilitado para a atuação. “Visa o salvamento do policial quando ele for alvejado em uma situação real em combate, em uma troca de tiros, por exemplo. Assim, o curso oferece técnicas, como aplicação do torniquete, onde ele [o policial] vai aprender a aplicação de equipamentos, que poderá aumentar o tempo de vida deles até a chegada do socorro adequado”, explicou o oficial.

Raimundo Fontes, 46, já tem 25 anos de Policial Judiciário do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e pela primeira vez está realizando um curso voltado para esta área de atuação. “O curso é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade fim. Embora sejamos uma polícia que tenha suas especificidades porque o trabalho é mais confinado, mais interno, mas tem uma importância fundamental para o bom desempenho dos serviços, dentro do Tribunal de Justiça, no que tange à sua polícia institucional”, disse.

Outro ciclo de capacitação profissional que será oferecido a outros policiais está previsto para ocorrer na próxima quarta e quinta-feira, 4 e 5 de maio, também nas dependências do Estádio Arena Acreana.

Fonte: Assessoria da PMAC