Polícia Militar do Acre liberta família refém e evita que veículo seja levado à Bolívia

Uma ação conjunta de profissionais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) resultou na liberação na noite desta sexta-feira, 1° de abril, de uma família que estava sendo feita refém. O fato ocorreu na Estrada de Porto Acre, no km 18. Já o veículo foi recuperado em Epitaciolândia.



A equipe de Gefron se encontrava em ação na Operação Hórus, do Governo Federal, realizando abordagens na Rodovia BR 317, quando abordou o veículo Nissan Sentran. O condutor apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação no nome de outra pessoa. Após questionamentos dos policiais, ele começou a se contradizer.

Os profissionais do Gefron entraram em contato via Copom e conseguiram contato com a filha da proprietária, que informou que não conhecia o condutor veicular. O Copom então empenhou guarnições do Tático do 3° BPM e da Rádio Patrulha, que se deslocaram ao endereço repassado e conseguiram localizar um casal, que estaria fazendo a família refém.



A dupla, que foi presa com duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, informou que o veículo seria levado à Bolívia, onde eles seriam pagos pela organização criminosa. A família foi libertada e os três foram presos e encaminhados à Delegacia.

Fonte: Assessoria da PMAC