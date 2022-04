Polícia Militar do Acre apresenta balanço operacional do 1º trimestre de 2022

Responsável pelo policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública em todo o Estado do Acre, a Polícia Militar do Acre (PMAC) se reinventou durante todo o período pandêmico e manteve-se firme no cumprimento dos seus deveres constitucionais. Como forma de prestar contas à sociedade acreana, a corporação militar apresenta nesta sexta-feira, 1º de abril, o balanço operacional do 1º trimestre do ano de 2022.

Durante os primeiros três meses do ano de 2022, a Polícia Militar deflagrou 2.615 operações nas ruas acreanas, em reforço ao policiamento ordinário que é realizado diariamente pelas unidades operacionais de área e especializadas. Com maior emprego de policiais militares em atuação no Estado do Acre, somados aos novos policiais em formação (período de estágio) foi possível a abordagem de 62.345 pessoas, sejam elas a pé, em bicicletas ou em veículos automotores.

Com o emprego do efetivo militar de forma direcionada e estratégica, nos pontos principais e de maior índice de criminalidade, a corporação conseguiu apreender 99 armas de fogos, 119 armas brancas (perfurantes), 819 ocorrências com apreensões de drogas. Além disso, 1.573 pessoas foram conduzidas às unidades de polícia, 120 mandados cumpridos e 441 veículos que haviam sido roubados ou furtados foram recuperados.

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva, destacou o empenho de cada integrante da instituição, que tem cumprido com afinco seu trabalho. “Os números demonstram que nossa corporação, mesmo em meio a uma pandemia, não parou, seguiu firme no cumprimento dos seus deveres constitucionais, proporcionando segurança a todo cidadão acreano. São números que representam ainda o esforço contínuo de cada profissional da corporação, que desempenha sua função com eficiência, em todo nosso Estado”

O comandante aproveitou ainda para falar sobre o apoio do governo ao atender diversas demandas institucionais. “Vale destacar também, o esforço do governo nas melhorias estruturais da instituição, como a aquisição de equipamentos, viaturas, reformas, reestruturação das nossas unidades, realização de cursos de aperfeiçoamento, além da convocação de mais profissionais, garantindo assim, as condições mais adequadas e necessárias para o melhor desempenho da atividade policial militar”, enfatizou o oficial.

Galeria de Imagens:

Fonte: Assessoria da PMAC