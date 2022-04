Polícia Militar apreende drogas e arma de pressão no bairro Mocinha Magalhães

Equipes do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) apreenderam na noite desta quinta-feira, 31 de março, drogas e uma arma de pressão. O fato ocorreu no bairro Mocinha Magalhães, onde três pessoas foram presas e um adolescente apreendido.

Militares se encontravam escalados durante a “Operação Relâmpago” quando se deslocaram a um imóvel abandonado, que é utilizado para prática de cometimento ilícitos. No local, foram encontradas quatro pessoas e durante as buscas, foram localizadas 85 trouxinhas de cocaína, uma arma de pressão calibre 4,5 mm, com 3 cilindros de gás, além de outros objetos.

O quarteto foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria da PMAC