Polícia Militar apreende arma de fogo e entorpecentes com homem monitorado da justiça

Uma guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar apreendeu, na tarde de quinta-feira, 21, uma arma de fogo, cartuchos calibre.36 e entorpecentes no bairro Glória, região da Baixada do Sol.

Os militares receberam denúncias que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na região e que estava andando armado pelas ruas. Com a informação do endereço do suspeito, a guarnição se deslocou ao local.

A equipe policial avistou o indivíduo no portão de uma residência, ele tentou fugir e foi observado que ele jogava um objeto em um terreno vizinho, (uma arma de fogo), momento em que foi inteceptado. Na busca pessoal foi encontrado, ainda, cartuchos de calibre.36 e substâncias entorpecentes.

Foi realizado ainda buscas na residência e os militares encontraram, além da arma de fogo, e de 10 cartuchos de calibre.36, 21 barras de substância aparentando ser maconha, 8 porções esbranquiçadas, possivelmente cocaína, e uma quantia em dinheiro. O envolvido é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os policiais militares encaminharam o indivíduo, juntamente com armamento e entorpecentes apreendidos, à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC