Polícia investiga tentativa de homicídio ocorrida na noite desde domingo, dia 3

Vítima deu entrada no hospital com três ferimentos de arma de fogo.

Se encontra em situação estável no hospital regional do Alto Acre, um jovem de 23 anos ferido a tiros na noite deste domingo, por volta das 19h30, no Bairro Samaúma, localizado na parte alta da cidade de Brasiléia.

Segundo foi registrado pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, K. S. A., de 23 anos, teve sua casa invadida por dois indivíduos que estava armados com revolver e uma pistola. A vítima ainda tentou se salvar ao perceber que os suspeitos se aproximavam da sua residência.

Mesmo fechando as portas, os suspeitos conseguiram entrar e efetuar vários disparos, sendo que dois acertaram a região do abdômen e no glúteo. Após a tentativa de homicídio, a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

Quando os policiais chegaram no local, o jovem já havia sido levado para o hospital por terceiros, onde recebeu atendimentos médico e possivelmente será transferido para a Capital, onde passará por cirurgia.

As autoridades policiais estão trabalhando no caso que pode estar ligado ao conflito entre grupos criminosos nos últimos dias, registrando seis mortes e três feridos nas cidades da fronteira.

Várias capsulas calibre 380 e 32 foram recolhidas no local. Buscas estão sendo realizadas pelo Bairro na tentativa de localizar os envolvidos. Até o fechamento desta, ninguém havia sido preso.

Fonte: O Alto Acre