Polícia identifica suspeito de entrar em açougue de moto para roubar carne

A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) identificou nesta quarta-feira (27/4), o suspeito de entrar de moto em um açougue e roubar R$ 400,00 em mercadoria, na Vila Rosa em Goiânia.

De acordo com a PM-GO, o homem de 24 anos sofre de transtornos mentais e foi encontrado na Casa de Eurípedes, uma clínica para tratamento psiquiátrico. Durante o crime, testemunhas relataram que ele ameaçou a vítima dando risadas.

O 7º Batalhão da Polícia Militar ainda informou que a pedido da família, o nome do suspeito não deve ser identificado.

Relembre o caso

Um homem entrou de moto dentro de um açougue para roubar carnes, nesta segunda-feira (25/04), em Goiânia. O suspeito levou cerca de R$400 em carne, de acordo com funcionários do estabelecimento.

As câmeras de segurança flagraram o momento da entrada do suspeito dentro do açougue em uma moto vermelha, e na sequência, ameaçando o dono do comércio, no Setor Vila Rosa. Depois ele pega as carnes e foge.

O proprietário do estabelecimento chamou a Polícia Militar, que fez buscas nas proximidades, no entanto, não encontrou o homem. De acordo com a PM, o suspeito estava rindo e alegava que o motivo era raiva. As risadas eram seguidas por ameaças de agressão. Nenhum dos funcionários reagiram por medo de ter algum comparsa do lado de fora esperando pelo suspeito.

O caso ainda segue em investigação pela 13º Delegacia de Polícia de Goiânia.

Fonte: O HOJE.COM