Polícia do amazonas prende monstro do Purus que decapitou idoso

Jarles Oliveira da Silva, o “monstro do Purus” foi preso por policiais do Amazonas, horas após cometer um crime bárbaro na Comunidade Ribeirinha do Purus, próximo a Sena Madureira, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 12.

De acordo com informações, “monstro do Purus” após invadir uma casa da comunidade e tentar estuprar uma idosa, ele matou e decapitou Anacleto Lúcio dos Santos, 72 anos de idade.

Segundo informações a vítima estava dormindo quando por volta das 3h da madrugada o acusado evadiu a residência e exigia dinheiro. Como o mesmo não tinha, acabou recebendo várias terçadadas, o que motivou a morte do mesmo.

Segundo consta, o acusado não satisfeito se dirigiu até outra localidade próxima, invadiu uma segunda casa e tentou estuprar uma mulher.

O marido dela reagiu e ficou ferido na cabeça a pauladas.

O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira 12, na região do Rio Cassirian, próximo a comunidade Novo Amparo, estado do Amazonas, perto de Sena Madureira.O crime chocou a comunidade rural e a população de Sena Madureira.