Polícia Civil segue com Curso “Entradas Táticas” para nivelamento de efetivo

A Polícia Civil do Estado do Acre, através da Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, realiza ao longo desta semana o curso “Entradas Táticas”, para Policiais Civis da Corregedoria, DPCI, DCORE e da Delegacia de Capixaba.

O curso “Entradas Táticas” começou a ser ministrado pela ACADEPOL em 2021 e encontra-se em sua 19ª edição, alcançando um total de mais de 270 policiais civis, aplicado em todas as cinco regionais do Estado do Acre.

Com uma carga horária de 20 horas, o curso é ministrado pelo agente de polícia civil Queiros, e abrange a parte teórica e prática das atividades profissionais, como abordagem policial, entrada em residência, condução de presos, uso de algemas, dentre outros temas.

“O papel institucional da ACADEPOL é formar os novos profissionais e oferecer a capacitação continuada aos seus policiais, e vários cursos estão sendo preparados para serem ministrados ao longo do ano, nos quatro cantos do Estado”, afirma o Delegado Thiago Fernandes, Diretor da ACADEPOL.

O curso ministrado está dentro do cronograma de capacitação continuada e segue diretrizes da atual gestão de nivelamento do conhecimento prático e teórico de todo efetivo policial.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre