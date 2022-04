Polícia Civil recupera bicicleta furtada no Shopping em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Polícia Civil conseguiu recuperar mais uma bicicleta que teria sido furtada do estacionamento do shopping Via Verde em Rio Branco.

A bicicleta da marca Colli, Aro 29, avaliada em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), estaria em posse do nacional H. G. N. L., de 21 anos, o qual teria cometido o furto e estaria utilizando o bem livremente.

A equipe de investigação da 1° Delegacia Regional de Polícia Civil conseguiu interceptar o autor e confirmar que se tratava do bem subtraído. Levando objeto e autor à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O bem será restituído ao seu proprietário e o suspeito posto a disposição da justiça para responder pelos seus atos.