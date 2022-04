Polícia Civil realiza trabalho interno para dar celeridade na emissão de cédulas de identidade

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, realiza neste sábado, 30, trabalho de conferência de dados para emissão de 2000 mil carteiras de identidade que encontram-se represadas em decorrência ainda do período pandemico.

A ação é diretriz da nova gestão que priorizou zerar qualquer demanda relacionada a emissão de cédulas de identidade.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, acompanhou de perto o trabalho da equipe neste sábado e reiterou compromisso da instituição na defesa da supremacia do interesse público.

“A instituição tem compromisso com a população e estamos fazendo esse esforço, mesmo no fim de semana, para zerar toda demanda reprimida no sentido de dar celeridade na emissão desse documento de tamanha importância para população onde leva cidadania a quem mais precisa” ressaltou Delegado-Geral José Henrique Maciel.

A expectativa é de que todas as 2000 carteiras sejam conferidas e enviadas para impressão e em seguida sigam para entrega já no inicio da próxima semana.

O Instituto de Identificação segue diretrizes da atual gestão da Policia Civil que prioriza o atendimento ao cidadão oportunizando a população que mais precisa do documento, levando cidadania a população do Acre.

Ascom/Polícia Civil do Acre