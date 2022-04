Polícia Civil realiza atendimento com emissão de cédula de identidade a adolescentes do instituto socioeducativo

A Policia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, realizou na última quinta-feira, 28, atendimento a 11 adolescentes do Instituto Socioeducativo (ISE).

A parceria visa, sobretudo, possibilitar aos internos acesso ao documento pessoal que é direto e permite o resgate a cidadania. O documento de identidade irá permitir que os internos sejam inseridos em cursos profissionalizantes e demais programas sociais.

O atendimento foi realizado no próprio instituto de identificação com a inspeção do Diretor do Instituto, Junior César, que ressaltou a importância do documento na vida social.

“O trabalho de parceria com as instituições governamentais nos possibilita levar ao alcance de quem mais precisa o atendimento com emissão de cédulas e na promoção de cidadania. A emissão do documento é uma das diretrizes da atual gestão da Policia Civil que prioriza o atendimento respeitando a supremacia do interesse público”, finalizou o Diretor Junior César.