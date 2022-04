Polícia Civil prende três pessoas por roubo, quebra de medida protetiva e estupro

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil prendeu três pessoas envolvidas em crimes de roubo, quebra de medida protetiva e estupro. As prisões foram efetuadas pela equipe de agentes do Núcleo de Capturas da Policia Civil e ocorreram nos bairros Baixada da Sobral, Floresta Sul e Floresta.

Durante a ação foram presos M. F. A. de 30 anos, J. A. S de 35 anos e G. C. C de 33 anos, esse último foragido da justiça e investigado pelo crime de estupro ocorrido o ano de 2014 tendo como vitima M. M. A..

De acordo com a investigação, há época dos fatos, a vítima relata que ingeriu bebida alcoólica, provocando uma condição de passividade, e que, logo após, foi levada em um carro por 03 (três) homens que mantiveram conjunção carnal e praticaram outros atos libidinosos. um tempo depois, foi levada para casa por um dos acusados, situação confirmada por sua mãe. no dia seguinte, a vítima estava com o corpo dolorido e com hematomas nas pernas e braços.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Policia Civil do Acre