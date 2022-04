Polícia Civil prende traficante em posse de amais de 20 quilos de cocaína em Cruzeiro do Sul

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil o município de Cruzeiro do Sul prendeu, em flagrante delito, pelo crime de trafico de drogas, W. de P. F. de 38 anos, em posse de 23.6 kg de cocaína que tinham como destino a cidade de Rio Branco.

A droga foi apreendida após trabalho investigativo da Policia Civil que identificou que havia a possibilidade de um carregamento de drogas esta na eminência acompanhamento tático realizado pela Polícia Civil por meio do Núcleo Draco/Denarc na BR-364, próximo a Comunidade Liberdade a aproximadamente 200 km de Cruzeiro do Sul. A Polícia Civil interceptou o veículo modelo Gol, de cor vermelha, que seguia com destino a capital Rio Branco.

A droga estava acondicionada no bagageiro do veículo dentro de saco plástico. Ao realizar a vistoria veicular foi possível localizar o pacote contendo 23.6kg de cocaína onde levou a equipe de investigadores a dar voz de prisão ao condutor.

De acordo com a autoridade policial a apreensão da droga representa um prejuízo ao crime organizado de aproximadamente de R$ 270.00,00 (duzentos e setenta mil reais) e evita que a droga chegue aos pontos de venda.

O preso já vinha sendo investigado pela pratica delituosa de trafico de drogas onde havia chegado a cidade de Cruzeiro do Sul na última segunda-feira, 18. O investigado já assumiu cargo em comissão do governo e desenvolveu função de motorista em meados de 2018.

Ele foi conduzido a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça. De acordo com a autoridade policial que preside a investigação, a investigação vai continuar para que a polkcia cilvil possa identificar mais pessoas envolvidas na pratica delituosa.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações em todas as regionais do estado no sentido de combater de maneira firme e eficaz a criminalidade, sobretudo, o trafico de drogas que, segundo a autoridade policial, é o crime que fomenta os demais contribuindo para o cometimento de outros crimes como roubo, homicídio.

Ascom/Polícia Civil do Acre