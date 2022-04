Polícia Civil prende motorista de ônibus escolar acusado de estuprar três crianças

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Machadinho D´Oeste, deflagrou na manhã desta sexta-feira (22), mais uma exitosa operação em combate aos crimes de pedofilia na municipalidade.

A ação policial resultou na prisão de um homem de 45 anos, suspeito de abusar sexualmente de três crianças com idade entre 9 e 13 anos de idade.

As investigações iniciaram após uma das vítimas contar o fato para a madrasta. Os abusos teriam começado quando as crianças tinham em média 8 anos idade. As vítimas eram conhecidas do suspeito. Elas foram submetidas a Exame de Corpo de Delito, cujos laudos comprovaram a existência do crime.

Diante dos elementos coligidos, o delegado Celso André Kondageski representou pela Prisão Preventiva do suspeito e a busca e apreensão em sua residência, as quais foram deferidas pela justiça.

Na manhã de hoje, agentes do Serviço de Investigação e Capturas – SEVIC cumpriram as medidas cautelares. “Com a prisão do suspeito acreditamos que outras vítimas poderão ser identificadas, tendo em vista que o suspeito exercia a profissão de motorista de ônibus escolar e mantinha contato diário com crianças da mesma faixa etária das vítimas”, pontuou o delegado Celso André Kondageski.

Fonte: Portal de Rondônia