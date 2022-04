Polícia Civil prende investigado por estupro de vulnerável em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira, 6, a Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu em uma residência localizada na Rua Lisboa, bairro Sobral, E. A. da S. de 35 anos, investigado em crime de estupro de vulnerável da menor de 11 anos de idade.

A prisão do investigado se deu por força de Mandado de Prisão expedido pela Vara da Infância e da Juventude em processo relatado em 2019. A investigação teve inicio em abril de 2019 quando foi registrado um Boletim de Ocorrência.

A vitima é enteada do investigado que desde os 11 anos era violentada pelo padrasto, crime durou cerca de um ano. Hoje a vitima esta com 15 anos de idade e mora com o pai. De acordo com a investigação, o pai da vitima, há época dos fatos, teria concedido que a filha fosse morar com a mãe e passaria a ficar com o pai aos fins de semana.

Ainda de acordo com a investigação, a vitima em determinado momento se recusou a voltar a morar com a mãe e diante da negativa o pai a questionou a filha chegando a ouvir relatados da que estaria sendo molestada pelo padrasto e por esse motivo não voltaria a casa da mãe.

Após a prisão do investigado a equipe do Núcleo de Capturas conduziu o preso a delegacia para procedimento praxe em seguida levado ao presidio da capital ficando à disposição da justiça.

Veja Vídeo:

Fonte: Ascom /Policia Civil do Acre