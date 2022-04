Polícia Civil prende homem investigado por estupro de vulnerável em Acrelândia

Na manhã desta quinta-feira, 7, a Polícia Civil em Acrelandia prendeu M. S. O. de 47 anos investigado pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável.

No trama em comento, o pai, após a morte da esposa passou a satisfazer seus impulsos sexuais com a filha, a qual era ainda criança (menor de 12 anos nos termos do ECA).

A atual companheira do agressor, desconfiada, flagrou-o em atitude irregular com a filha, contestou-o e tudo foi descoberto, vindo ele, a ser preso cautelarmente para apuração dos fatos.

A Polícia Civil em Acrelândia ressalta que está totalmente a disposição da sociedade, com quem conta, para que condutas nefastas como a relatada aqui não fique impune.

O preso foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre