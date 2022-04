Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul

Na amanhã desta segunda-feira, 25, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu na região central do município, J. I. S. P. de 21 anos, investigado pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu em 26 de março de 2022, aproximadamente às 18h30m, no Ramal Morro da Pedra, onde J.I.S.P. , por motivo fútil, desferiu golpes de terçado em L.L.F. de 22 anos, que inclusive teve dedos decepados. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que o autor achou que a vítima fora a óbito.

A partir dessa informação, a Polícia Civil deu inicio as investigações e, em poucos dias, foi possível identificar o autor do delito. A investigação também colheu elementos de provas contundentes e indeléveis o que possibilitou a expedição de mandado de prisão em desfavor do autor.

Após sua prisão, o investigado foi conduzido a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição da justiça.

Ascom/Policia Civil do Acre