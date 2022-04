Polícia Civil mostra balanço das ações desenvolvidas pela Acadepol em 90 dias

A Polícia Civil do Acre por meio da Academia de Polícia (Acadepol) fez balanço das ações voltadas para nivelamento de todo efetivo.

Durante 90 dias, instrutores ministraram cursos nas áreas operacional e administrativa seguindo diretrizes da atual gestão de nivelar o conhecimento de todo efetivo.

Além dos cursos, a Acadepol já está preparada para receber os alunos aprovados em concurso e convocados p lo governo do estado que, após passarem por todo treinamento, estarão aptos a exercer suas funções dentro da instituição Polícia Civil do Estado do Acre.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre