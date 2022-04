Polícia Civil identifica e prende homem por tentativa de homicídio no interior do Acre

Em menos de 24 horas a Polícia Civil conseguiu identificar, qualificar e prender em flagrante homem investigado por tentativa de homicídio qualificado no município de Porto Walter.

Na última semana, dia 31 de março de 2022, um individuo identificado pelas iniciais F.R.C.S tentou matar a pauladas a vitima de iniciais A.S.H.

Logo que a equipe de investigação da delegacia de Porto Walter, que é coordenada pelo delegado Rafael Távora tomou ciência do crime, imediatamente saíram em diligencia na busca por informações sobre a autoria delituosa.

Nas primeiras horas do dia 01 de abril de 2022, os investigadores conseguiram localizar o suspeito da tentativa do homicídio no bairro floresta, ocasião em que foi dada voz de prisão e conduzido a delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

No dia 03 de abril de 2022, foi realizada a audiência de custodia do suspeito, situação em que o Ministério Publico entendendo pela legalidade da prisão, representou pela homologação e manutenção da mesma, que por sua vez, a Justiça homologou e decretou a prisão preventiva do acusado.

A partir de agora o acusado será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde ficara preso.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre